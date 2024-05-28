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В Узбекистане начнут поощрять за сообщения о нарушениях правил использования недр

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Узбекистанцев, сообщивших о нарушениях правил добычи в недрах, будут поощрять, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Согласно принятому постановлению президента, с 1 октября этого года Министерство горнодобывающей промышленности и геологии будет рассматривать фотоснимки и видеозаписи правонарушений, связанных с использованием недр.

Отправить их можно будет в специальную информационную систему ведомства. Лица, направившие их, будут поощряться денежными вознаграждениями.

Согласно документу также учреждена Инспекция по контролю в сфере горнодобывающей промышленности и геологии. В ее задачи будут входить:

  • Идентификация, учет и ведение госреестра опасных производственных объектов в горнодобывающей, нефтегазовой, металлургической и геологической сферах, в том числе относящихся к взрывным работам;
  • Лицензирование, осуществление разрешительных и уведомительных процедур в сфере горного дела, взрывных работ, оборота взрывчатых материалов и промышленной безопасности и другое.
  • Контроль за правильным использованием недр и техническое регулирование промышленной отрасли, проверка соблюдения требований законодательства на объектах Мингорпрома.

Напомним, что ранее сообщалось о планах по увеличению добычи ископаемых в республике.