Выдают экстренно и не принимают на отправку: как работают калининградские пункты СДЭК во время масштабного сбоя

В Калининграде СДЭК не принимают заказы на отправку, а выдаёт только экстренные посылки. Об этом «Клопс» рассказал директор регионального отделения Виталий Квятковский.
«У нас как по всей стране. Стараемся выдать экстренные посылки, которые действительно нужны людям: документы для поступления, лекарства, медоборудование».
По словам директора калининградского отделения, в последние дни пришлось «вручную» выдать документы для абитуриентов Нахимовского училища, технику для офтальмологической клиники. С интернет-заказами клиентам пока придётся подождать — «не в приоритете сейчас».
«Посылки лежат, они здесь, в Калининграде, какие-то в транзите ещё. Просто мы их не можем обработать из-за отсутствия доступа к информационным системам. Отправка тоже приостановлена, не получится принять», — добавил собеседник «Клопс».
Все пункты выдачи работают в штатном режиме, всё спокойно, клиенты «в большинстве всё понимают, не ругаются». Если вам нужно получить срочную посылку — можно обратиться к операторам и объяснить ситуацию. Не получится решить проблему таким образом — помогут руководители пунктов, их контакты указаны на инфостендах.