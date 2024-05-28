Выдают экстренно и не принимают на отправку: как работают калининградские пункты СДЭК во время масштабного сбоя

Все пункты выдачи работают в штатном режиме, всё спокойно, клиенты «в большинстве всё понимают, не ругаются». Если вам нужно получить срочную посылку — можно обратиться к операторам и объяснить ситуацию. Не получится решить проблему таким образом — помогут руководители пунктов, их контакты указаны на инфостендах.