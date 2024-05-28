Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выдают экстренно и не принимают на отправку: как работают калининградские пункты СДЭК во время масштабного сбоя

Клиенты могут получить, например, документы для поступления в вуз.

Источник: РИА "Новости"

В Калининграде СДЭК не принимают заказы на отправку, а выдаёт только экстренные посылки. Об этом «Клопс» рассказал директор регионального отделения Виталий Квятковский.

«У нас как по всей стране. Стараемся выдать экстренные посылки, которые действительно нужны людям: документы для поступления, лекарства, медоборудование».

объяснил Квятковский

По словам директора калининградского отделения, в последние дни пришлось «вручную» выдать документы для абитуриентов Нахимовского училища, технику для офтальмологической клиники. С интернет-заказами клиентам пока придётся подождать — «не в приоритете сейчас».

«Посылки лежат, они здесь, в Калининграде, какие-то в транзите ещё. Просто мы их не можем обработать из-за отсутствия доступа к информационным системам. Отправка тоже приостановлена, не получится принять», — добавил собеседник «Клопс».

Все пункты выдачи работают в штатном режиме, всё спокойно, клиенты «в большинстве всё понимают, не ругаются». Если вам нужно получить срочную посылку — можно обратиться к операторам и объяснить ситуацию. Не получится решить проблему таким образом — помогут руководители пунктов, их контакты указаны на инфостендах.

В СДЭК обещают восстановить выдачу отправлений не позднее среды, 29 мая.