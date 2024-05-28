Приемная мэра Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева появилась в Telegram. Об этом глава города рассказал в соцсетях.
По поручению мэра, аналитический центр создал бот для Telegram, где жители смогут оставлять вопросы и обращения.
Ранее роль приемной исполняли комментариями под постами Юрия Шалабаева. Оттуда обращения поступали на платформу «Лобачевский», а затем заявка отрабатывалась. Недавно мэру пришлось закрыть комментарии в соцсети.
«Некоторое время назад пришлось отказаться от комментариев в Telegram из-за многочисленных оскорблений пользователей в отношении несогласных с их позицией людей. Конструктив и реальные проблемы среди этого просто терялись», — пояснил он.
При этом на странице Юрия Шалабаева ВКонтакте пока все остается без изменений.