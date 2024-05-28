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Приемная мэра Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева появилась в Telegram

Ранее роль приемной исполняли комментариями под постами Юрия Шалабаева.

Приемная мэра Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева появилась в Telegram. Об этом глава города рассказал в соцсетях.

По поручению мэра, аналитический центр создал бот для Telegram, где жители смогут оставлять вопросы и обращения.

Ранее роль приемной исполняли комментариями под постами Юрия Шалабаева. Оттуда обращения поступали на платформу «Лобачевский», а затем заявка отрабатывалась. Недавно мэру пришлось закрыть комментарии в соцсети.

«Некоторое время назад пришлось отказаться от комментариев в Telegram из-за многочисленных оскорблений пользователей в отношении несогласных с их позицией людей. Конструктив и реальные проблемы среди этого просто терялись», — пояснил он.

При этом на странице Юрия Шалабаева ВКонтакте пока все остается без изменений.

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