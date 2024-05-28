Грозит ли Молдове засуха из-за обмеления Днестра: Что об этом говорят в правительстве

Министерство окружающей среды и Агентство «Apele Moldovei» уверяют население, что Молдове не грозит гидрологическая засуха, поскольку сток на территории нашей страны компенсируется из Днестровского водохранилища.
Днестровское водохранилище обеспечивает достаточный объем как для покрытия потребностей населения, так и для поддержания условий жизни в водных экосистемах, — пояснили в ведомстве.
По словам экспертов, на территории Украины такая ситуация сложилась из-за сбросов из Днестровского водохранилища в апреле-мае, маловодья, вызванного отсутствием осадков в Карпатах, и возвращением Днестра в естественное русло в этом регионе.
Напомним, что вчера в СМИ Черновицкой области появилась информация о резком падении уровня воды в Днестре. Местные жители публиковали видео, на которых видно, что на некоторых участках реки вода полностью ушла.
Источник: t.me/aifmd.