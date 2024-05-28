Посещение лесов будет грозить штрафом до 50 тысяч в Иркутской области

В Приангарье ужесточили правила нахождения местных жителей в лесах при установлении высоких классов пожарной опасности. Так, с 1 июня тех, кто находится на территориях большинства лесничеств при угрозе возникновения огня III класса и выше, ждет административная ответственность и штраф от 40 до 50 тысяч рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Иркутской области.
— Новые ограничительные меры вводятся до 16 июня в Аларском, Ангарском, Балаганском, Баяндаевском, Голоустненском, Заларинском, Зиминском, Иркутском, Качугском, Кировском (Боханский район), Куйтунском, Нижнеудинском, Нукутском, Ольхонском, Осинском, Слюдянском, Тулунском, Усольском, Усть-Ордынском, Усть-Удинском, Черемховском, Чунском и Шелеховском лесничествах, — уточняют в правительстве.
До 21 июня запрет на посещение лесов продлится в Братском, Бирюсинском (Тайшетский района), Падунском (Братский район), Жигаловском, Илимском и Северном (Усть-Илимский район), Казачинско-Ленском, Киренском, Нижнеилимском, Тайшетском и Усть-Кутском лесничествах.
В ближайшее время в Иркутской области перекроют лесные дороги, а также на них появятся системы контрольно-пропускных пунктов.