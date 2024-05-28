Посещение лесов будет грозить штрафом до 50 тысяч в Иркутской области

В Приангарье ужесточили правила нахождения местных жителей в лесах при установлении высоких классов пожарной опасности. Так, с 1 июня тех, кто находится на территориях большинства лесничеств при угрозе возникновения огня III класса и выше, ждет административная ответственность и штраф от 40 до 50 тысяч рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Иркутской области.