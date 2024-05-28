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Пункты выдачи СДЭК в Нижнем Новгороде восстановят работу 29 мая

Пункты выдачи заказов СДЭК в Нижнем Новгороде восстановят работу к среде, 29 мая, сообщают представители компании.

Источник: Нижегородская правда

Напомним, сервис перестал работать из-за технического сбоя по всей стране.

Выдавать посылки начнут не позднее завтрашнего дня.

«Мы работаем над полным возобновлением обслуживания, но также заготовили и резервные схемы», — рассказал директор по коммуникациям СДЭК Миша Берггрен.

Напомним, что нарушения в работе пунктов выдачи появились еще в воскресенье, 26 мая. Там перестали работать приложение и сайт СДЭК, что привело к невозможности выдачи и приема отправлений. Из-за этого нижегородцы не могли получить свои посылки и с пустыми руками уходили из ПВЗ.

К утру понедельника, 27 мая, устранить проблемы так и не удалось. Сейчас специалисты продолжать восстанавливать сервисы компании. При необходимости, срок хранения посылок на ПВЗ продлят.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что трамвай № 8 перестанет ходить в Нижнем Новгороде до ноября.