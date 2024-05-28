Пункты выдачи СДЭК в Нижнем Новгороде восстановят работу 29 мая

Напомним, что нарушения в работе пунктов выдачи появились еще в воскресенье, 26 мая. Там перестали работать приложение и сайт СДЭК, что привело к невозможности выдачи и приема отправлений. Из-за этого нижегородцы не могли получить свои посылки и с пустыми руками уходили из ПВЗ.