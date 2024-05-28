Отели хвастаются бронью, спрос на отдых растет: чего ждать от курортного сезона в Крыму

Пока туристы со всей России считают дни до отпуска и выбирают путевки на юга, крымские отельеры и предприниматели туристической сферы осторожно радуются росту броней на предстоящий курортный сезон. К тому же, прошлое лето немного «подкачало». Из-за ЧП на Крымском мосту и атаки беспилотников отдыхающие не сильно стремились в сторону полуострова. Но, как рассказал КП-Крым эксперт по туризму и председатель Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) в Крыму Анатолий Тарасенко, курортный сезон 2024 года имеет все шансы превысить показатели прошлого года.