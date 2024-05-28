Отели хвастаются бронью, спрос на отдых растет: чего ждать от курортного сезона в Крыму

Пока туристы со всей России считают дни до отпуска и выбирают путевки на юга, крымские отельеры и предприниматели туристической сферы осторожно радуются росту броней на предстоящий курортный сезон. К тому же, прошлое лето немного «подкачало». Из-за ЧП на Крымском мосту и атаки беспилотников отдыхающие не сильно стремились в сторону полуострова. Но, как рассказал КП-Крым эксперт по туризму и председатель Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) в Крыму Анатолий Тарасенко, курортный сезон 2024 года имеет все шансы превысить показатели прошлого года.
— Спрос уже растет, а отельеры заранее начали выпускать широкие линейки предлагаемых услуг. Радует, что вариантов для отдыхающих становится больше. К тому же, растут и объемы бронирования наших отелей. Самые востребованные уже хвастаются растущим спросом на летние месяцы.
По данным Общенационального союза индустрии гостеприимства, в начале этого года бронирование объектов размещения на лето значительно подросло. По сравнению с аналогичным периодом жаркого сезона 2023 года, рост продаж составил около 30%. Этого удалось добиться благодаря улучшению сферы обслуживания, лояльности. Свою роль сыграли скидки и дополнительные предложения.
КОМФОРТ ВСЕГДА В МОДЕ.
— Активная фаза бронирования идет в четырех- и пятизвездочных отелях с хорошей репутацией. В них начинали занимать места еще зимой, чтобы успеть запланировать отдых на лето по хорошей цене. Так как таких отелей в Крыму немного, брони в них улетают быстро, — отмечает Тарасенко.
В места с большим спросом также попали санатории и оздоровительные комплексы. Они попадают под действие государственных программ по оздоровлению, поэтому отдых там бронируют еще в марте. Народ едет в Саки, Евпаторию и Ялту даже из самых дальних регионов.
— Основной поток туристов мы ожидаем в конце июля и начале августа. Это традиционное время, когда заканчиваются выпускные, многие берут отпуск и вырываются на отдых. Мы уже имеем примерную картину на этот период.
ВДАЛИ ОТ ГОРОДСКОЙ СУЕТЫ.
Помимо отелей со всеми нужными условиями и повышенным комфортом, большим спросом в этом году пользуется и уединенный отдых на природе. Семьи и дружеские компании выбирают домики, виллы и усадьбы вдали от городской суеты. Даже малые отели бронируют не у моря, а поближе к лесу и горам.
— Среди отдыхающих уже второй год около 70% — это крымчане. Остальные 30% — жители других регионов. Чаще всего приезжают из Краснодарского края и других ближних областей, — рассказывает КП-Крым председатель Ассоциации малых отелей Крыма и Севастополя Наталья Стамбульникова.
ТРЕНДЫ СЕЗОНА 2024.
Уединение с природой можно отследить и в главных трендах предстоящего лета. В этом году среди отдыхающих будут популярны концерты под открытым небом в цветущих полях, виноградниках и в горах. Организаторы уже начали устраивать подобные мероприятия из-за хорошего спроса.
Как отметили в пресс-службе Министерства курортов и туризма республики, главным преимуществом этого года можно считать раннее весеннее цветение. На полях организовывают фототуры и экскурсии по эфиромасличным предприятиям. Мероприятия разбавляют фестивалями, концертами на закате и эксклюзивными ярмарками.
Также для курортников подготовили локации для гастротуризма. Жители и гости Крыма смогут посетить крафтовые сыроварни, винодельни и устричные фермы, на которых для них проведут экскурсии с дегустацией.
Еще одним трендом станут автомобильные экскурсии для семей или небольших групп.
— Это связано и с тем, что по понятным причинам народ приезжает к нам на личном транспорте. Поэтому для удобства туристов гиды создают лагери с активным отдыхом по горно-пешеходными маршрутами и зазывают приезжих на экскурсии.
По словам Тарасенко, несмотря на сложность логистики, летом уже планируют свой приезд люди из дальних городов: Питер, Москва, Мурманск, Екатеринбург.
ПЛЯЖИ ПОЧТИ ГОТОВЫ.
К началу купального сезона в Крыму уже подготовили 340 пляжей — на 30 меньше, чем в прошлом году. Всему виной — ноябрьский «шторм века», который подпортил планы для отельеров.
— Большинство пользователей пляжей сейчас ведут активную подготовку к открытию: ставят спасательные посты, пляжное оборудование и инвентарь. В этом году увеличится число пляжей, оснащенных детскими спорткомплексами, тренажерами, малыми архитектурными формами, акустическими системами оповещения, метеотабло и другими важными элементами, в том числе для комфортного отдыха людей с особенностями здоровья, — добавляют в минкурортов.
Ранее власти республики сообщали, что планируют увеличить туристический поток и принять 6−6,5 миллионов отдыхающих, с учетом полностью возобновившегося движения автомобилей и поездов по Крымскому мосту.