Власти Самары хотят защитить от застройки Парк 60-летия Советской власти

Общественные обсуждения будут проводить до 25 июня. Экспозицию проекта представят с 4 по 15 июня в департаменте градостроительства Самары на улице Галактионовской, 132, в холле первого этажа. Ее можно будет посетить в рабочие дни с 09.00 до 12.00.