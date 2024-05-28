Власти Самары хотят защитить от застройки Парк 60-летия Советской власти

В Самаре с 28 мая начались общественные обсуждения о смене зонирования в парке 60-летия Советской власти. Для этого предстоит внести изменения в правила землепользования и застройки. Постановление об этом опубликовано на сайте администрации Самары.
Согласно проекту решения думы Самары, парк планируют перевести из зоны природных ландшафтов в зону особо охраняемых природных территорий. Площадь земельного участка, на котором расположен парк 60-летия Советской власти, составляет 125 гектаров.
Общественные обсуждения будут проводить до 25 июня. Экспозицию проекта представят с 4 по 15 июня в департаменте градостроительства Самары на улице Галактионовской, 132, в холле первого этажа. Ее можно будет посетить в рабочие дни с 09.00 до 12.00.