Власти не закрыли Самару на карантин из-за вспышки бруцеллеза

Ограничительные меры коснулись только Куйбышевского района Самары, в том числе и конкретного личного подсобного хозяйства, где было обнаружено больное животное. На данный участок нельзя заходить посторонним лицам. Представители регионального департамента ветеринарии отметили, что на территории запрещено лечение больных животных, вывоз инвентаря, ввоз и вывоз скота, доение овец и коз, а также изготовление сыров из их молока.