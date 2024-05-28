Власти не закрыли Самару на карантин из-за вспышки бруцеллеза

Недавно в Куйбышевском районе Самары выявили случай бруцеллеза среди животных. Однако власти приняли решение не вводить общегородской карантин. Для жителей каких-либо дополнительных ограничений на передвижение не предусмотрено — аэропорты и вокзалы продолжают работать в штатном режиме.
Ограничительные меры коснулись только Куйбышевского района Самары, в том числе и конкретного личного подсобного хозяйства, где было обнаружено больное животное. На данный участок нельзя заходить посторонним лицам. Представители регионального департамента ветеринарии отметили, что на территории запрещено лечение больных животных, вывоз инвентаря, ввоз и вывоз скота, доение овец и коз, а также изготовление сыров из их молока.
Напомним, среди людей заболевших нет. Самарцы, контактировавшие с больным скотом, не заразились. Сейчас ситуация с бруцеллезом находится на контроле Роспотребнадзора и регионального правительства.