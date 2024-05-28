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«Чупа-Чупс» на Университетской площади Воронежа привели в порядок

Об этом сообщили в пресс-службе управы Центрального района.

Источник: Управа Центрального района Воронежа

Арт-объект «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», прозванный в народе «Чупа-Чупсом», привели в порядок, сообщили в пресс-службе управы Центрального района Воронежа.

Расположенный на Университетской площади олицетворяющий глобус объект почистили от грязи, ржавчины и остатков предыдущего покрытия. Также специалисты провели антикоррозионную обработку и покрасили арт-объект в исходные цвета.

«Воронежский “чупа-чупс” появился в столице Черноземья в середине 70-х годов. Официально не имеет статуса памятника — это элемент благоустройства, который не обладает культурной ценностью, но полюбившийся воронежцам. Теперь обновленный арт-объект вновь будет радовать воронежцев», — резюмировали в ведомстве.

архитектура