Власти назвали итоговую стоимость первой очереди велодорожки «от косы до косы»

Напомним, в середине мая корреспондент редакции Денис Шелеметьев проехал путь от Зеленоградска до Филинской бухты по первой очереди приморской велосипедной дорожки. На маршруте он заметил многочисленные провалы покрытия, местами полотно «поплыло». При этом на всём пути ощущался люфт плитки и создавалось впечатление, что она готова «выпрыгнуть» из-под колес. В министерстве развития инфраструктуры региона назвали несколько причин этих проблем. По мнению властей, дефекты велодорожки связаны с попаданием влаги в основание из песка, на которое укладывали покрытие, и движением автомобилей по ней.