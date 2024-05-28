В Самаре планируют построить футбольный интернат

«Мало кто знает, что когда “Чертаново” боролось в ФНЛ за первые места, там в основе постоянно выходило пять-шесть москвичей, которые пришли в академию в 6−7-летнем возрасте. Так что заблуждение — думать, что мы опирались только на иногородних. Как я сделал бы сейчас в Самаре? Первым делом поскорее построил бы интернат, чтобы точечно приглашать сильных ребят из других регионов. Не вместо самарских, а добавляя их к местным, как мы и делали в “Чертаново”. И вот из этого симбиоза уже на уровне академии можно воспитывать ребят для молодежки и далее КС-2 и первой команды. Сейчас в КС-2 и молодежке на контрактах 24 самарских футболиста. Это первый шаг, посыл ребятам, что на них в клубе рассчитывают. Что же касается интерната, то я знаю, что движение в этом направлении есть, планируется его построить в районе “Самара Арены”, — заявил Николай Ларин.