В Екатеринбурге почти на полгода закроют часть летнего парка «Уралмаш»

Входы со стороны улиц Кировоградская и Машиностроителей останутся открытыми. Все аттракционы и площадки в этой части парка будут работать в обычном режиме. Сама реконструкция будет проходить в два этапа. К осени появятся новые игровые площадки и зоны для родителей. Будет организовано новое освещение, появятся безопасные тропинки, скамейки, урны, новые кустарники и клумбы.