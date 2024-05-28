В Екатеринбурге почти на полгода закроют часть летнего парка «Уралмаш»

Входы со стороны улиц Кировоградская и Машиностроителей останутся открытыми. Все аттракционы и площадки в этой части парка будут работать в обычном режиме. Сама реконструкция будет проходить в два этапа. К осени появятся новые игровые площадки и зоны для родителей. Будет организовано новое освещение, появятся безопасные тропинки, скамейки, урны, новые кустарники и клумбы.
Второй этап реконструкции начнется следующей весной. Событийная площадка в центре парка и территория с аттракционами будут дополнительно благоустроены. Небольшой амфитеатр появится в лесной части. Кроме этого, для спортсменов появится зона с профессиональным и современным оборудованием на воркаут-площадке.
Ранее сообщалось, что Парк «Солнечные аллеи» в Солнечном микрорайоне Екатеринбурга вошел в перечень лучших проектов по благоустройству в РФ за 2023 год. На звание лучших проектов претендовали 415 парков, набережных, скверов, улиц и жилых районов из 85 регионов, которые были благоустроены по программе «Формирование комфортной городской среды».