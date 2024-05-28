Массовых отказов нет. В Севастополе разрешили не сдавать ЕГЭ

В этом году в Севастополе принято решение сделать сдачу ЕГЭ и ОГЭ в городе добровольным. Первое тестирование уже состоялось, но массовых отказов от единого госэкзамена в городе нет.
Krym.aif.ru выяснил как проходит проверка знаний у выпускников в «особенном» режиме.
Можно сдать внутренние экзамены.
В Крыму и Севастополе выпускники школ сдали ЕГЭ по географии, литературе, химии, русскому языку. 31 мая и 1 июня пройдут экзамены по математике базового и профильного уровня. Впереди — обществознание, физика, иностранные языки, информатика, биология, история.
В этом году выпускникам школ из Севастополя, Белгородской, Брянской и Курской областей, а также четырёх новых регионов, было разрешено отказаться от прохождения ЕГЭ. В вузы по всей стране они имеют право поступить, сдав внутренние экзамены.
Только 5% севастопольских одиннадцатиклассников отказались от ЕГЭ. Им оценки в аттестате выставят по результатам годовых итогов. С претендентами на золотые и серебряные медали вопрос будет решаться отдельно. Департамент образования Севастополя обещает в ближайшее время опубликовать разъяснение по этому поводу.
«Массовых отказов от ЕГЭ в Севастополе нет. На сегодняшний день из тех выпускников, кто был зарегистрирован на первые экзамены, приняли решение пройти государственную итоговую аттестацию в форме промежуточной аттестации только 26 человек», — сообщил и. о. директора департамента образования и науки Максим Кривонос.
Обстрелы вредят психике детей.
В первый день сдачи ЕГЭ в Севастополе были усилены меры безопасности в местах проведения экзаменов. Был проработан и алгоритм действий на случай вражеских обстрелов.
Если объявят воздушную тревогу и дети с преподавателями спустятся в оборудованные укрытия — будет официально зафиксировано время прерывания экзамена. Потом его продолжат, включив в рабочее время срок, проведённый в укрытии. При этом в задачу учителей входит наблюдение за тем, чтобы ребята не пытались обсуждать задания или консультироваться относительно них друг с другом.
«При сигнале “Воздушная тревога” сотрудники школ и выпускники организованно следуют к местам укрытия. С собой выпускники берут только паспорт, использование телефонов и учебной литературы запрещено. В укрытиях есть медикаменты, питьевая вода. После того как будет объявлен отбой, участникам экзамена будет предложено пройти в аудитории для продолжения написания экзаменационной работы. Время тестирования увеличат ровно на столько, сколько длилась воздушная тревога», — пояснил руководитель департамента.
Важная подробность: во время нахождения в укрытии каждый абитуриент вправе решить, продолжать ли ему работать над экзаменационными заданиями. Выпускник имеет право после отбоя воздушной тревоги покинуть пункт сдачи ЕГЭ. Его также могут отстранить от дальнейшего прохождения экзамена, если во время вынужденного перерыва он воспользуется своим мобильным телефоном. Или любыми личными вещами, которые не положено иметь на экзамене.
Обществознание — лидер!
Ещё одна особенность ЕГЭ-2024 в том, что во время «резервных» дней — 4 и 5 июля абитуриенты, недовольные результатами экзамена, смогут его пересдать. Но только один предмет, и это не могут быть базовые математика и русский язык.
Для тех, кто намерен получить среднее специальное образование, ничего не поменяется: их аттестаты просто будут участвовать в конкурсе.
Если абитуриенты без ЕГЭ не поступят в вузы по результатам внутренних экзаменов, то им придётся зарегистрироваться на единый госэкзамен в следующем году. Сейчас, кстати, труднее будет и с выбором вуза: в каждый из них придётся сдавать экзамены.
Интересно, что из года в год предпочтения севастопольцев, готовых штурмовать вузы, меняются ненамного. Как сообщил заместитель губернатора города Игорь Михеев, в этом году, как и в прошлом, в лидерах — обществознание, информатика, физика.
А вот в 2022-м тройка предметов-лидеров выглядела так: обществознание, физика, биология.
В Республике Крым обществознание тоже несколько лет является самым популярным предметом для сдачи ЕГЭ. Но вот за ней в этом году (как в 2023-м) следуют биология и история.