Массовых отказов нет. В Севастополе разрешили не сдавать ЕГЭ

Важная подробность: во время нахождения в укрытии каждый абитуриент вправе решить, продолжать ли ему работать над экзаменационными заданиями. Выпускник имеет право после отбоя воздушной тревоги покинуть пункт сдачи ЕГЭ. Его также могут отстранить от дальнейшего прохождения экзамена, если во время вынужденного перерыва он воспользуется своим мобильным телефоном. Или любыми личными вещами, которые не положено иметь на экзамене.