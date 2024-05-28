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Белстат рассказал, сколько белорусы тратят на питание

Белстат подсчитал, сколько в домашних хозяйствах тратят на питание, товары и услуги.

Национальный статистический комитет Беларуси рассказал об уровне жизни домашних хозяйств в первом квартале 2024 года.

По данным выборочного обследования, располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили 2221,4 рубля в месяц, в том числе в городах и поселках городского типа — 2343,5 рубля в месяц, в сельских населенных пунктах — 1824,7 рубля в месяц.

Денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили 2131,6 рубля в месяц, из которых 1520,4 рубля (71,3%) приходится на потребительские расходы.

Доля расходов на питание составила 38,8%, на покупку непродовольственных товаров — 33,9%, на оплату услуг — 24,7%.