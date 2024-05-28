Белстат рассказал, сколько белорусы тратят на питание

По данным выборочного обследования, располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили 2221,4 рубля в месяц, в том числе в городах и поселках городского типа — 2343,5 рубля в месяц, в сельских населенных пунктах — 1824,7 рубля в месяц.