Сотни таксистов разъезжали по Екатеринбургу без прав

Как выяснили правоохранители, 251 водитель таксовал по уральской столице без водительских прав, а 99 управляли автомобилем, который либо имел неисправности, либо и вовсе не должен был эксплуатироваться. 103 таксиста привлечены к ответственности за нарушение правил применения ремней безопасности и еще 33 автомобилистов поймали на пересечении перекрестка на запрещающий сигнал светофора и других правонарушениях.