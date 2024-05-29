Lenovo выпустит удешевленную и уменьшенную версию консоли Legion Go

Lenovo готовит к релизу новую и удешевленную версию портативной игровой консоли Legion Go Lite. Об этом сообщает портал Windows Central со ссылкой на источники.
Компания намерена выпустить устройство меньших размеров. Предполагается, что для этого новинка получит меньший экран и лишится съемных контроллеров, что позволит сделать ее более легкой и доступной. В оригинальной Legion Go использовался 8,8-дюймовый экран с разрешением 1600p и частотой 120 Гц, что многие пользователи посчитали лишним для такого типа устройств.
Точные характеристики уменьшенной модели пока не разглашаются. Ожидается, что Legion Go Lite будет оснащена процессором AMD Ryzen. Не исключено, что вместо флагманского чипа Z1 Extreme будет использоваться его более доступная альтернатива — Z1. Например, первый используется в дорогой версии Asus ROG Ally, а второй — в удешевленной.
Все названные изменения позволят Lenovo снизить стоимость устройства по сравнению с оригинальной моделью Legion Go. Презентация новинки ожидается на выставке Computex 2024 в июне, где также покажут обновленную версию ROG Ally X.