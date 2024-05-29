Lenovo выпустит удешевленную и уменьшенную версию консоли Legion Go

Точные характеристики уменьшенной модели пока не разглашаются. Ожидается, что Legion Go Lite будет оснащена процессором AMD Ryzen. Не исключено, что вместо флагманского чипа Z1 Extreme будет использоваться его более доступная альтернатива — Z1. Например, первый используется в дорогой версии Asus ROG Ally, а второй — в удешевленной.