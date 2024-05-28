Мининский университет выиграл грант в размере около 4 миллионов рублей

— Одна из главных наших миссий в процессе обучения — научить студентов быть заказчиками изменений, чтобы ребята смогли инициировать свои идеи и реализовывать их, используя все доступные ресурсы. Безусловно, победа наших проектов в таком серьезном всероссийском конкурсе говорит о том, что студенты отлично разбираются в проектной деятельности и готовы к активным действиям ради воплощения своей мечты. Я рад, что выигранные проекты рассчитаны на широкую аудиторию, среди которой и школьники разного возраста, и родители, и студенты других вузов. Это значит, что у наших победителей будет возможность приобрести опыт организации масштабных мероприятий и, без сомнений, принести пользу региону, выполняя просветительскую миссию, — сказал ректор.