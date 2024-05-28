Мининский университет выиграл грант в размере около 4 миллионов рублей

По результатам конкурса, который в 2024 году провело среди вузов Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодёжь), сразу 5 проектов Мининского университета получили финансирование. Таким образом вуз стал обладателем гранта в размере около 4 млн рублей.
Проекты педагогического вуза нацелены на школьников и родителей региона, а также на студентов колледжей, техникумов и вузов. Это будут: иммерсивный спектакль «Онегин», экологический марафон «ЭкоНижНО», психолого-просветительские интенсивы «Не попади в ловушку тревоги» для выпускников, сдающих ЕГЭ, и их родителей, всероссийский образовательный конвент «Россия: семейные маршруты счастья», межвузовский фестиваль народов мира «Атмосфера».
Как отметил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков, студенты вуза не упускают возможность заявить о себе и о своих проектах на всю страну.
— Одна из главных наших миссий в процессе обучения — научить студентов быть заказчиками изменений, чтобы ребята смогли инициировать свои идеи и реализовывать их, используя все доступные ресурсы. Безусловно, победа наших проектов в таком серьезном всероссийском конкурсе говорит о том, что студенты отлично разбираются в проектной деятельности и готовы к активным действиям ради воплощения своей мечты. Я рад, что выигранные проекты рассчитаны на широкую аудиторию, среди которой и школьники разного возраста, и родители, и студенты других вузов. Это значит, что у наших победителей будет возможность приобрести опыт организации масштабных мероприятий и, без сомнений, принести пользу региону, выполняя просветительскую миссию, — сказал ректор.
Реализация проектов запланирована в Мининском университете на осень 2024 года.