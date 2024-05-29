Умер актер из «Государственной границы» и «Старой крепости» Богдан Козак

Богдан Николаевич Козак родился в 1940 году. Служил в Львовском национальном театре. Был академиком НАИУ, профессором, деканом факультета культуры и искусств Львовского национального университета.
На экране дебютировал в 1973 году — сыграл националиста Ореста в исторической драме Одесской киностудии «До последней минуты». Далее — Печерица из «Старой крепости» по трилогии Владимира Беляева, Осадчий в «Государственной границе», Битнер в драме «Прошедшее вернуть» — и другие проекты.
О кончине актера сообщают сегодня украинские СМИ. Причина смерти Козака не называется.