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Умер актер из «Государственной границы» и «Старой крепости» Богдан Козак

Ушел из жизни Богдан Козак, советский и украинский актер театра, кино и телевидения, режиссер. Народный артист Украинской ССР скончался 28 мая в родном Львове.

Богдан Николаевич Козак родился в 1940 году. Служил в Львовском национальном театре. Был академиком НАИУ, профессором, деканом факультета культуры и искусств Львовского национального университета.

На экране дебютировал в 1973 году — сыграл националиста Ореста в исторической драме Одесской киностудии «До последней минуты». Далее — Печерица из «Старой крепости» по трилогии Владимира Беляева, Осадчий в «Государственной границе», Битнер в драме «Прошедшее вернуть» — и другие проекты.

О кончине актера сообщают сегодня украинские СМИ. Причина смерти Козака не называется.

кино
театр