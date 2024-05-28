В Калининграде введены в эксплуатацию два корпуса кампуса «Кантиана»

«Проекты по строительству университетских кампусов не только обеспечат страну высококвалифицированными кадрами, но и станут драйверами развития территорий. Кампусы помогают сформировать современную комфортную городскую инфраструктуру для студентов, преподавателей и жителей города. На территории кампуса “Кантиана” общей площадью около 110 тыс. кв. м построены и введены в эксплуатацию первые здания. В корпусах “БФУ Экспо” обустроены учебные пространства, зоны для мероприятий различного формата и многофункциональный центр для студентов и преподавателей», — отметил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.