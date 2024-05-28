В Самаре с 1 июня нельзя будет жарить шашлыки в лесу и жечь мусор на дачах

В Самаре с 1 июня до 31 октября 2024 года будет действовать особый противопожарный режим. В это время запрещено разводить костры и жарить на них пищу вне отведенных под это мест, а также сжигать мусор на дачах и запускать фейерверки. Нарушителей правил ждут штрафы.
При наступлении 4 и 5 классов пожарной опасности будут введены ограничения на въезд транспортных средств и пребывание граждан в лесах, а также проведение работ, связанных с разведением огня на территории лесных участков, земельных участков, непосредственно примыкающих к лесам, сообщили в пресс-службе мэрии.