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В Самаре с 1 июня нельзя будет жарить шашлыки в лесу и жечь мусор на дачах

С этого дня и до конца октября в городе будет действовать особый противопожарный режим.

В Самаре с 1 июня до 31 октября 2024 года будет действовать особый противопожарный режим. В это время запрещено разводить костры и жарить на них пищу вне отведенных под это мест, а также сжигать мусор на дачах и запускать фейерверки. Нарушителей правил ждут штрафы.

При наступлении 4 и 5 классов пожарной опасности будут введены ограничения на въезд транспортных средств и пребывание граждан в лесах, а также проведение работ, связанных с разведением огня на территории лесных участков, земельных участков, непосредственно примыкающих к лесам, сообщили в пресс-службе мэрии.

штрафы