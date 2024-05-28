Новый экскурсионный маршрут «Путь Петра» запустили в Петербурге

— Вчера Петербург отметил День рождения, а сегодня он продолжает получать подарки. Здесь, в сердце Северной столицы, где начинался наш город, мы открываем уникальный маршрут — «Путь Петра». Два года ученые и строители кропотливо его создавали. Это памятник свершениям основателя города во благо России. Уверен, новый маршрут уже этим летом станет одним из самых популярных, — отметил губернатор Александр Беглов.