Новый экскурсионный маршрут «Путь Петра» запустили в Петербурге

На Петроградской стороне в Петербурге запустили новый экскурсионный маршрут «Путь Петра», протяженность которого составила два километра. Жители и гости города могут начать прогулку напротив крейсера «Аврора» и завершить ее, дойдя до архитектурного ансамбля «Мини-город» в Александровском парке. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
— Вчера Петербург отметил День рождения, а сегодня он продолжает получать подарки. Здесь, в сердце Северной столицы, где начинался наш город, мы открываем уникальный маршрут — «Путь Петра». Два года ученые и строители кропотливо его создавали. Это памятник свершениям основателя города во благо России. Уверен, новый маршрут уже этим летом станет одним из самых популярных, — отметил губернатор Александр Беглов.
Новый маршрут, который проходит через Петровскую набережную, Домик Петра Первого и Троицкую площадь, обустроен по инициативе «Газпрома». На благоустроенной территории все желающие смогут найти интересную деталь — медальоны-символы петровской эпохи, выполненные в бронзе, — якорь, компас и пушки. Кроме того, любознательные пешеходы смогут сравнить свой рост с ростом императора с помощью ростомера, оценить пушку в натуральную величину и скульптуры.