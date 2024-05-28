Космос, Михаил и София стали популярными детскими именами в Ростовской области

По итогам 2023 года в Ростовской области для новорожденных девочек чаще всего выбирали имя София (223 малышки), а для мальчиков — Михаил (226 малышей). Об этом говорится в докладе регионального уполномоченного по правам ребенка.
Также в десятку популярных имен для девочек попали: Мария (202), Варвара (196), Ева (195), Анна (178), Виктория (177), Милана (176), Алиса (173), Василиса (171) и Полина (168), а для мальчиков — Александр (210), Артем (203), Максим (203), Матвей (197), Руслан (192), Космос (187), Марк (180), Тимофей (178) и Роман (175).
В докладе также указано, что за прошедший год на Дону зарегистрировали 32,5 тысячи актов о рождении детей. Мальчиков оказалось на 4,8% больше, чем девочек (16,6 и 15,8 тысячи).
Также специалисты отметили увеличение количества рождений в 21 муниципалитете. Больше чем в 13 тысячах семей родились первенцы, а 19,4 тысячи семей пополнились вторыми, третьими и последующими детьми. В пяти семьях на свет появились тройни, в одной — четверня.