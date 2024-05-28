2 180 тонн гуманитарной помощи поступило в ЗКО

Гуманитарная и благотворительная помощь поступала из регионов страны и соседних государств. В том числе, была доставлена из городов Астаны, Алматы, Шымкента, Туркестана, Балхаша, из области Жетысу, Алматинской, Туркестанской, Кызылординской областей, братских стран — Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Дагестана. Также активно оказывают помощь казахстанские благотворительные фонды «BIZBIRGEMIZ», «ASAR UME», «Qaracet ENGINEERING», «Dauletten», Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, политические партии, общественные организации.