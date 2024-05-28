На проспекте Гагарина разметили новую полосу для поворота налево

На проспекте Гагарина в районе аквапарка с помощью переразметки нанесли дополнительную полосу для движения, предназначенную для поворота налево к развлекательному центру, сообщили в пресс-службе городской администрации со ссылкой на МКУ «Центр организации дорожного движения».
Теперь движение в направлении пл. Лядова осуществляется по пяти полосам: одна налево, три прямо и выделенная полоса для общественного транспорта. При этом движение на выез-д из города сохраняется трехполосным.
По словам представителей ЦОДД, новая схема движения исключила лишние перестроения и гармонизировала потоки транспорта.
«Многие водители жаловались на то, что при движении по проспекту по крайней левой полосе в сторону площади Лядова на перекрестке натыкались на “хвост” из автомобилей, ожидающих разрешающего сигнала светофора для поворота налево. Водителям приходилось перестраиваться на другую полосу, затрудняя движение по ней. Большое количество перестроений неизбежно приводило к возникновению аварий», — отметили специалисты Центра.