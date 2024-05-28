На проспекте Гагарина разметили новую полосу для поворота налево

«Многие водители жаловались на то, что при движении по проспекту по крайней левой полосе в сторону площади Лядова на перекрестке натыкались на “хвост” из автомобилей, ожидающих разрешающего сигнала светофора для поворота налево. Водителям приходилось перестраиваться на другую полосу, затрудняя движение по ней. Большое количество перестроений неизбежно приводило к возникновению аварий», — отметили специалисты Центра.