В Петербурге гроза: город заливает дождем и колотит градом

Погода 28 мая вовсю демонстрирует, какой она может быть в Петербурге разной. Еще недавно горожане изнывали от жары, а теперь укрываются от града, пока ветер шатает деревья.
Сильный град прошел в Красногвардейском районе Петербурга, рассказали «Фонтанке» читатели. Вот такую картину наблюдали из окон жители домов на проспекте Энергетиков.
На пересечении шоссе Революции и Индустриального проспекта погода стала практически штормовой: видимость ухудшилась, град лупил по стеклам и подоконникам, а деревья во дворе гнуло ветром.
Местами в городе уже «поплыли» машины и пешеходы: дороги и тротуары скрываются под огромными лужами. Гремит гром, а в небе — красота.
Гроза остудила почти 30-градусную жару, накрывшую Петербурга 28 мая. Тучи начали собираться над отдельными районами в третьем часу дня, к трем начало греметь и в центре. Грозы, как отмечали синоптики, подбираются к городу с юга.
Ждут грозы и в среду, 29 мая. При этом и жара Петербург все еще не отпустит, припекая почти до +30 градусов.