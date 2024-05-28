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Омичка стала участницей модного телевизионного шоу

Женщине подобрали новый образ.

Источник: скриншот видео Первого канала

Надежда Фот из Омска стала героиней программы «Модный приговор» на Первом канале. Омичке 52 года, она занимается организацией праздничных мероприятий. Семьи у женщины нет, но к новым отношениям она готова.

Подруга Надежды, которая приехала на программу поддержать её, уверена, что омичке обрести гармоничные отношения помогла бы смена образа на более утончённый, с естественным макияжем и спокойными оттенками в одежде.

Стилисты подобрали Надежде три наряда: комплект из блузы, юбки, косухи в ярких, но гармоничных тонах; брючный комплект в черно-белом цветовом варианте; красное платье. Также омичке изменили причёску и подобрали стильный макияж. Подруги Надежды оценили новый образ, а сама героиня программы осталась довольна. Все наряды, по условиям шоу, женщина увезла с собой.

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