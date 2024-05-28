Омичка стала участницей модного телевизионного шоу

Стилисты подобрали Надежде три наряда: комплект из блузы, юбки, косухи в ярких, но гармоничных тонах; брючный комплект в черно-белом цветовом варианте; красное платье. Также омичке изменили причёску и подобрали стильный макияж. Подруги Надежды оценили новый образ, а сама героиня программы осталась довольна. Все наряды, по условиям шоу, женщина увезла с собой.