Рассказываем, когда донские школьники могут узнать результаты ОГЭ и ЕГЭ

Ростовская область, 28 мая 2024. DON24.RU. В Ростовской области выпускники школ приступили к сдаче ЕГЭ и ОГЭ. Сегодня одиннадцатиклассники сдают ЕГЭ по русскому языку — первый из двух обязательных экзаменов для получения аттестата. ЕГЭ по математике пройдет в эту пятницу.