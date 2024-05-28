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Рассказываем, когда донские школьники могут узнать результаты ОГЭ и ЕГЭ

Ростовская область, 28 мая 2024. DON24.RU. В Ростовской области выпускники школ приступили к сдаче ЕГЭ и ОГЭ. Сегодня одиннадцатиклассники сдают ЕГЭ по русскому языку — первый из двух обязательных экзаменов для получения аттестата. ЕГЭ по математике пройдет в эту пятницу.

Источник: Don24.ru

Рассказываем, где узнать результаты аттестации и когда они будут доступны. Информация об официальном дне объявления результатов ЕГЭ и ОГЭ содержится в документах, опубликованных на официальном сайте министерства общего и профессионального образования Ростовской области.

Для выпускников 11 класса основной период государственной итоговой аттестации продлится до 11 июня, а у девятиклассников последний экзамен пройдет 14 июня.

Всего на сдачу ЕГЭ в Ростовской области зарегистрировались 16 106 участников, из которых 14 849 — выпускники текущего года.

Проверка экзаменационных работ обычно занимает от 7 до 14 дней.

Баллы за ОГЭ (основной период) можно будет узнать:

  • по иностранным языкам — 5 июня;
  • по биологии, информатике, обществознанию и химии — 11 июня;
  • по географии, истории, физике и химии — 13 июня;
  • по русскому языку — 18 июня;
  • по математике — 19 июня;
  • по географии, информатике и обществознанию — 25 июня;
  • по биологии, информатике, литературе и физике — 27 июня.

Результаты ЕГЭ (основной период) будут доступны:

  • по географии, литературе и химии — 6 июня;
  • по русскому языку — 14 июня;
  • по математике (базовый уровень) — 14 июня, а по профильному — 17 июня;
  • по обществознанию и физике — 20 июня;
  • по информатике — 21 июня;
  • по устной части иностранного языка — 26 июня;
  • по биологии, истории и письменной части иностранного языка — 26 июня.

В период экзаменов школьникам важно уметь справляться с волнением. Ранее психотерапевт поделилась советами о том, как правильно настроиться перед экзаменом. По ее словам, более 80% выпускников испытывают стресс во время сдачи ЕГЭ.

образование