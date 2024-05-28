Татарстанцев предупредили о лихорадке Денге

В 2023 году и за текущий период 2024 года в республике зарегистрированы 16 завозных случаев лихорадки Денге (Египет, Тайланд, Шри-Ланка, Мальдивы). Это острая вирусная инфекция, передающаяся через укусы москитов. Она широко распространена в Юго-Восточной Азии, Индии, Африке, в тропическом и субтропическом поясе Северной, Центральной и Южной Америки.