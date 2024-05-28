Татарстанцев предупредили о лихорадке Денге

В республике ежегодно регистрируются случаи завоза тропических заболеваний из-за рубежа, уточняют в Роспотребнадзоре по РТ. Чаще всего случаются завозы лихорадки Денге.
В 2023 году и за текущий период 2024 года в республике зарегистрированы 16 завозных случаев лихорадки Денге (Египет, Тайланд, Шри-Ланка, Мальдивы). Это острая вирусная инфекция, передающаяся через укусы москитов. Она широко распространена в Юго-Восточной Азии, Индии, Африке, в тропическом и субтропическом поясе Северной, Центральной и Южной Америки.
По данным ВОЗ, ежегодно в мире заражаются лихорадкой Денге более 50 млн. человек. Восприимчивость к лихорадке Денге всеобщая.
У больного отмечается внезапное гриппоподобное начало заболевания: сильный озноб, головная боль, боли в мышцах и суставах, жжение и покраснение глаз, кашель и насморк, тошнота и рвота, температура поднимается до 40−41 С.
Специфических средств лечения и вакцинации против напасти не существует.
Выезжающим в тропические страны нужно:
— использовать средства защиты от насекомых (спреи, кремы, гели, отпугивающие насекомых);
— противомоскитные сетки, пологи для оконных и дверных проёмов;
— одежду, максимально закрывающую тело, одежду с длинными рукавами, обработанную репеллентом;
При планировании отдыха за границей уточнять в территориальных органах Роспотребнадзора и у туроператоров сведения об эпидситуации в стране, куда планируете поехать.