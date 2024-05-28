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МЧС предупреждает о предстоящих заморозках в воздухе и на почве до −5 градусов

В Пермском края 29 мая при понижении температуры воздуха ожидают высокую пожарную опасность.

Сейчас в Ричмонде: +27° 6 м/с 39% 755 мм рт. ст. +24°

Еще немного, еще чуть-чуть осталось ждать потепления в Пермском крае. Пока же жителей Прикамья предупреждают о заморозках в воздухе и на почве 29 мая. В краевом МЧС сообщили, что возможны заморозки до −5 градусов.

По прогнозу Пермского ЦГМС, 29 мая регион окажется в области повышенного атмосферного давления. Днем по краю возможны умеренные дожди с грозами. В Перми температура воздуха составит +3…+5 градусов, днем +8…+13 градусов.

Краевое ведомство также говорит о высокой пожарной опасности, сильных порывах ветра до 16 метров в секунду предстоящей ночью.

«В связи с понижением температуры воздуха возрастает вероятность возникновения техногенных пожаров по причине нарушения правил эксплуатации электробытовых приборов и газового оборудования, использования самодельных нагревательных устройств, нарушения правил пожарной безопасности», — напомнили в МЧС по Пермскому краю.

При порывах ветра не надо находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, а также необходимо избегать парковку личного автотранспорта рядом с ними.

Телефон вызова служб экстренного реагирования: «01» (стационарный телефон), «101» и «112» (мобильный телефон, вызов бесплатный).

По прогнозу Пермского ЦГМС, 29 мая регион окажется в области повышенного атмосферного давления. Днем по краю возможны умеренные дожди с грозами. В Перми температура воздуха составит +3…+5 градусов, днем +8…+13 градусов.