В МЧС предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в восьми районах Воронежской области

В МЧС сообщили, что в Борисоглебском, Грибановском, Поворинском, Терновском, Павловском, Бутурлиновском, Подгоренском и Ольховатском районах Воронежской области опасность пожара возросла до чрезвычайной. Это соответствует пятому классу по шкале спасательного ведомства. Опаснее уже некуда. В такой ситуации любая непотушенная сигарета или непогашенный костер могут стать причиной очень масштабного пожара.
В Воронеже, Нововоронеже и в 17 районах области опасность пожара высокая. Это четвертый класс по шкале МЧС. Риск возгорания велик в Аннинском, Бобровском, Верхнехавском, Воробьевском, Калачеевском, Каменском, Каширском, Лискинском, Нижнедевицком, Новоусманском, Острогожском, Панинском, Рамонском, Репьёвском, Семилукском, Хохольском и Эртильском районах.
В остальных районах Воронежской области опасность пожара средняя (третий класс).
В региональном ГУ МЧС также напомнили, что с 1 апреля на территории Воронежской области действует особый противопожарный режим. Во время него повышаются штрафы за разжигание костров:
для граждан — от 10 000 до 20 000 рублей;
для должностных лиц — от 30 000 до 60 000 рублей;
для юридических лиц — от 400 000 до 800 000 рублей.
Если вы увидели пожар, наберите номера вызова экстренных служб 112 или 101, либо телефона доверия Главного управления МЧС по Воронежской области