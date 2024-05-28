В МЧС предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в восьми районах Воронежской области

В МЧС сообщили, что в Борисоглебском, Грибановском, Поворинском, Терновском, Павловском, Бутурлиновском, Подгоренском и Ольховатском районах Воронежской области опасность пожара возросла до чрезвычайной. Это соответствует пятому классу по шкале спасательного ведомства. Опаснее уже некуда. В такой ситуации любая непотушенная сигарета или непогашенный костер могут стать причиной очень масштабного пожара.