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В Северном микрорайоне Воронежа дали воду после коммунальной аварии

Всё работает исправно.

В дома Северного микрорайона Воронежа вернулась холодная вода после коммунальной аварии, сообщили в пресс-службе РВК.

«В связи с падением напряжения несколько ПНС в Северном районе города остановились. Специалисты уже восстановили работу объектов. Сейчас система водоснабжения в Северном районе работает штатно», — рассказали в ведомстве.

Напомним, что в ночь на 27 мая на улице Новгородской у дома № 125 обнаружили повреждение водопроводной линии диаметром 700 мм. Отключение холодной воды коснулось следующих улиц: Ясный проезд, Солнечная, Хользунова, Антонова-Овсеенко, 45 Стрелковой дивизии, Новгородская, Солнечная, Машиностроителей, Загородная, проспект Труда и Текстильщиков.

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