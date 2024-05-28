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Движение транспорта ограничили по ул. Авиационной в Самаре на все лето

В Самаре ввели ограничение транспорта на участке улицы Авиационной с 28 мая по 30 августа.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре на все лето ограничили движение транспорта по улице Авиационной. Это связано с монтажом водоводов. Оно будет действовать с 28 мая по 30 августа.

— Из-за строительных работ для безопасности движения нельзя будет проехать по улице Авиационной на участке от Клинической до Ново-Урицкой, — рассказали в администрации Самары.

Введенное ограничение повлияет и на работу городского пассажирского транспорта. Так, автобусы маршрута № 52 будут ходить по скорректированной схеме. Горожан просят заранее планировать свои поездки.

Напомним, ранее в Самаре ограничили движение транспорта по семи улицам из-за ремонта теплотрасс. По некоторым участкам проезд перекрыли до 31 августа.