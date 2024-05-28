Снизится ли урожайность из-за заморозков, рассказали в МСХ

Ербол Тасжуреков отметил, что большие заморозки были в Российской Федерации.
«Там как раз (холода. — Прим. ред.) прошлись по регионам, где плодово-ягодное производство в основном. У нас же если и были колебания температуры, то они были краткосрочными, не было промерзания почвы. Посевные работы у нас только с середины мая идут, то есть по сути выхода, цветения активного не было и, соответственно, вот эти краткосрочные заморозки никоим образом на посев и состояние посевов в северных регионах не повлияли и не повлияют», — отметил он.
Между тем, по его словам, есть опасение, что на юге страны частично будет снижение производства по плодовым культурам. Но и этот показатель он оценивает как «незначительный».
«Фермеры уже научены — не первый год, когда в период массового цветения наступала непогода, научились уже фермеры применять технологии по созданию микроклимата в садах. В принципе, это незначительно, основную, значительную часть своих насаждений они сохранили. Мы низкий урожай не прогнозируем», — резюмировал вице-министр.