Снизится ли урожайность из-за заморозков, рассказали в МСХ

«Там как раз (холода. — Прим. ред.) прошлись по регионам, где плодово-ягодное производство в основном. У нас же если и были колебания температуры, то они были краткосрочными, не было промерзания почвы. Посевные работы у нас только с середины мая идут, то есть по сути выхода, цветения активного не было и, соответственно, вот эти краткосрочные заморозки никоим образом на посев и состояние посевов в северных регионах не повлияли и не повлияют», — отметил он.