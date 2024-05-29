В Перми 28 мая на улице Ленина прошел незапланированный парад трамваев

В Перми 28 мая прошла незапланированная «репетиция» парада трамваев, намеченного на День города. Пермяки могли увидеть почти 30 стоящих на улице вагонов различных марок. Причиной такого скопления техники стал сход с рельсов трамвая маршрута № 8.
«Львенок» следовал из депо «Красный Октябрь», ДТП произошло в районе перекрестка улиц Ленина и 25-го Октября во второй половине сегодняшнего дня. Трамваи встали в пробке практически от ЦУМа по направлению к Мотовилихе.
В своем телеграм-канале городской департамент транспорта в 16:45 сообщил, что на ул. Ленина задерживаются трамваи маршрутов № 4, № 5 и № 7 из-за неполадок на линии. Вагоны, следующие в центр города, развернули в обратную сторону через кольцо на ул. Горького.
С чрезвычайной ситуацией удалось справится только через час, в 18:00 движение трамваи возобновили в обе стороны. Пострадавших нет.
В День города 12 июня на ул. Петропавловской в первые в истории Перми пройдет парад трамваев, в котором примут участие не менее 10 служебных и пассажирских вагонов разных лет.