В Перми 28 мая на улице Ленина прошел незапланированный парад трамваев

В своем телеграм-канале городской департамент транспорта в 16:45 сообщил, что на ул. Ленина задерживаются трамваи маршрутов № 4, № 5 и № 7 из-за неполадок на линии. Вагоны, следующие в центр города, развернули в обратную сторону через кольцо на ул. Горького.