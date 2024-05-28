В Воронеже 1 и 2 июня закроют движение и запретят парковку в районе парка «Алые паруса»

В субботу, 1 июня, и в воскресенье, 2 июня, перекроют движение транспорта в районе парка «Алые паруса» (улица Арзамасская, 4д). Машины могут помешать праздничным мероприятиям Платоновского фестиваля. Об этом сообщили в управлении дорожного хозяйства Воронежа.
С 7:00 до 21:00 1 и 2 июня будет запрещено движение автотранспорта в следующих местах:
1. на улице Арзамасской (от Ленинского проспекта до дома № 8Б по улице МОПРа);
2. в районе дома № 93 по Ленинскому проспекту.
С 18.00 31 мая до 21.00 2 июня также запретят парковку на улице Арзамасской (от Ленинского проспекта до дома № 8Б по улице МОПРа).
Кстати, в районе парка «Алые паруса» предстоящим летом лучше не купаться. Вода там не соответствует санитарным требованиям.
Напомним, в Воронеже на две недели закроют движение автотранспорта на части улицы Саврасова в Левобережном районе. А 1 июня сделают пешеходным проспект Революции.