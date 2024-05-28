В Воронеже 1 и 2 июня закроют движение и запретят парковку в районе парка «Алые паруса»

В субботу, 1 июня, и в воскресенье, 2 июня, перекроют движение транспорта в районе парка «Алые паруса» (улица Арзамасская, 4д). Машины могут помешать праздничным мероприятиям Платоновского фестиваля. Об этом сообщили в управлении дорожного хозяйства Воронежа.