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Главные новости к вечеру 28 мая

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

Путин рассказал, кто на Украине — легитимная власть
На Украине в нынешних условиях и по «предварительной оценке» единственная легитимная власть — это Верховная Рада и ее спикер.

ГИБДД вновь стала Госавтоинспекцией
Глава ведомства Михаил Черников отметил, что этот вопрос урегулировали законодательно.

Гросси и Лихачев признали перезапуск ЗАЭС невозможным
Сейчас все блоки Запорожской АЭС остановлены и находятся в состоянии «холодный останов».

Черешня в России подорожала в 3−5 раз
Цены на ягоду взлетели из-за заморозков и последующей засухи на юге страны.

СДЭК не работает третий день подряд: что известно о причинах
Сервис доставки грузов не смог возобновить выдачу заказов после обширного технического сбоя.