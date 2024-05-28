Главные новости к вечеру 28 мая

Путин рассказал, кто на Украине — легитимная власть

На Украине в нынешних условиях и по «предварительной оценке» единственная легитимная власть — это Верховная Рада и ее спикер.



ГИБДД вновь стала Госавтоинспекцией

Глава ведомства Михаил Черников отметил, что этот вопрос урегулировали законодательно.



Гросси и Лихачев признали перезапуск ЗАЭС невозможным

Сейчас все блоки Запорожской АЭС остановлены и находятся в состоянии «холодный останов».



Черешня в России подорожала в 3−5 раз

Цены на ягоду взлетели из-за заморозков и последующей засухи на юге страны.



СДЭК не работает третий день подряд: что известно о причинах

Сервис доставки грузов не смог возобновить выдачу заказов после обширного технического сбоя.