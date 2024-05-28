Путин рассказал, кто на Украине — легитимная власть
На Украине в нынешних условиях и по «предварительной оценке» единственная легитимная власть — это Верховная Рада и ее спикер.
ГИБДД вновь стала Госавтоинспекцией
Глава ведомства Михаил Черников отметил, что этот вопрос урегулировали законодательно.
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Сейчас все блоки Запорожской АЭС остановлены и находятся в состоянии «холодный останов».
Черешня в России подорожала в 3−5 раз
Цены на ягоду взлетели из-за заморозков и последующей засухи на юге страны.
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Главные новости к вечеру 28 мая
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Путин рассказал, кто на Украине — легитимная власть