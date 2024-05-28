Где в Казахстане будет теплая погода 29 мая, рассказали синоптики

«Обширный антициклон сохранит свое влияние на западные и южные регионы Казахстана, принося с собой солнечную погоду без осадков. На остальную территорию страны по-прежнему будет оказывать влияние циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы — пройдут дожди с грозами, в горах Алматинской области, ночью на востоке Казахстана пройдут осадки (дождь, снег)», — говорится в сообщении.