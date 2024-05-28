Где в Казахстане будет теплая погода 29 мая, рассказали синоптики

АСТАНА, 28 мая — Sputnik. Казгидромет опубликовал прогноз погоды в Казахстане на 29 мая 2024 года.
«Обширный антициклон сохранит свое влияние на западные и южные регионы Казахстана, принося с собой солнечную погоду без осадков. На остальную территорию страны по-прежнему будет оказывать влияние циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы — пройдут дожди с грозами, в горах Алматинской области, ночью на востоке Казахстана пройдут осадки (дождь, снег)», — говорится в сообщении.
Также по республике 29 мая ожидаются усиление ветра, на севере, северо-западе — град, на западе, юго-западе пыльная буря, на востоке в ночные и утренние часы — туман.
Ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской, на западе, востоке, в центре области Абай, на севере на поверхности почвы Актюбинской области заморозки, 2−3 градуса.
На юге Костанайской, юге, севере Атырауской, на востоке Кызылординской, на западе, юго-западе, в центре Западно-Казахстанской областей, на востоке области Жетысу сохраняется, на западе, востоке Жамбылской области ожидается высокая пожарная опасность.
В пустынных районах Туркестанской области сохраняется, на западе (в западной части Джаныбекского района) Западно-Казахстанской, на западе Атырауской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
Погода в Астане, Алматы и Шымкенте 29 мая 2024 года
29 мая в Астане ожидается переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный, 9−14, утром и днем порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 7−9, днем 18−20 тепла.
В Алматы в среду прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 2−7 м/с. Температура воздуха ночью 10−12, днем 18−20 тепла.
В Шымкенте 29 мая ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 9−11, днем 26−28 тепла.