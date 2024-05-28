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Три волны мошкары придется пережить волгоградцам летом 2024 года

Пик активности насекомых традиционно придется на начало лета и продлится в среднем 3−4 недели.

Источник: Волгоградская правда

Уже с середины следующей недели волгоградцы могут столкнуться с нашествием мошки.

Это будет первая волна нашествия.

«Все будет вполне традиционно. Мошка прилетит из Волго-Ахтубинской поймы, — пояснил биолог, научный сотрудник ВолГУ Николай Онистратенко. — Это продлится несколько недель и постепенно сойдет на нет».

Специалист уверяет, что в 2024 году волгоградцам придется пережить три волны нашествия мошкары. Насколько сильными они будут, во многом зависит от погодных условий.

«В самую сильную полуденную жару мошка просто становится вялой и пережидает ее, сидя на траве. А потом снова поднимается и летает до вечера, до комаров. Дождь может слегка прибить насекомых, — отметил биолог. — При всей активности и способности летать стаями на огромные расстояния мошка не покинет наш регион, может лишь перемещаться по разным районам области и города. Потом естественным путем численность ее сильно уменьшится. Большая часть мошкары, размножившись, погибнет и опадет на воду, став кормом. Но все лето в очень небольшом количестве продолжит выводиться и встречаться и у воды, и в городе».

При этом ученый предостерег волгоградцев от безжалостного уничтожения насекомых.

«Личинки мошки — это корм для мелких рыб и мальков. И, если уничтожить всех мошек, мы нанесем удар по экосистеме региона», — убежден Николай Онистратенко.

флора и фауна