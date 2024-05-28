Прежде чем подставляться солнцу, тренируйте кожу. Два пациента петербургской больницы дозагорались до реанимации

Студентке придется провести в больнице неделю, при менее выраженных осложнениях пациенты проводят в стационаре 2−3 дня и выписываются на долечивание в поликлинику. Обычно на момент выписки уже не болит кожа, общее состояние нормализуется. «Если бы это было не первое нахождение на солнце в этом году, то может быть все и обошлось бы. Но когда кожа “нетренированная”, попытка достичь максимального результата от загара губительна. Когда первичный контакт с солнцем приводит к такому тяжелому поражению кожи, то в течение года мы не рекомендуем целенаправленно загорать. Понятно, что человек может выходить на улицу, может купаться в море, но загорать не следует, — предупреждает врач. — А на будущее хорошо бы понимать, что воздействие ультрафиолета всегда должно быть четко дозировано. Даже в солярии. Это процедура, которая должна быть чётко регламентирована по времени».