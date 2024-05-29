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Возле остановки в Омске легковушка вылетела на полный людей тротуар

Около 17 часов во вторник, 28 мая 2024 года, на улице 10 лет Октября, что в Центральном округе Омска, случилось ДТП, в котором пострадала женщина-пешеход, сообщили в пресс-службе правоохранительных органов.

Источник: ГУ МВД

По предварительной информации правоохранителей, 34-летний водитель «Мицубиси Лансер», двигаясь по улице 10 лет Октября, в районе дома № 98 при повороте налево не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем «Хендай Солярис» под управлением 42-летней женщины, двигавшимся во встречном направлении. После столкновения автомобиль «Хендай» выехал на тротуар вблизи остановки общественного транспорта и допустил наезд на стойку дорожного знака, а затем и на пешехода, добавили в пресс-службе.

В результате инцидента пострадала 64-летняя женщина, ее доставили в больницу.

Проводится проверка, выясняются все обстоятельства инцидента.

Добавим, как видно на фото с места происшествия, передняя часть автомобиля «Хендай» в результате ДТП получила повреждения. При этом, судя по видеозаписи, также опубликованной правоохранителями, на тротуаре в момент аварии находилось множество людей, которые собирались переходить дорогу: при виде машины они бросились врассыпную.