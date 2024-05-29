Возле остановки в Омске легковушка вылетела на полный людей тротуар

По предварительной информации правоохранителей, 34-летний водитель «Мицубиси Лансер», двигаясь по улице 10 лет Октября, в районе дома № 98 при повороте налево не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем «Хендай Солярис» под управлением 42-летней женщины, двигавшимся во встречном направлении. После столкновения автомобиль «Хендай» выехал на тротуар вблизи остановки общественного транспорта и допустил наезд на стойку дорожного знака, а затем и на пешехода, добавили в пресс-службе.