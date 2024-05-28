Штормовое предупреждение на среду объявлено в 15 областях Казахстана

В Восточно-Казахстанской области ночью на севере, востоке ожидаются небольшие осадки (дождь, снег), туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный ночью на юге области, днем на севере области порывы 15−20 м/с. Ночью на севере, востоке области ожидаются заморозки заморозки до −3. В Усть-Каменогорске ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки до −2.