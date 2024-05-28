Штормовое предупреждение на среду объявлено в 15 областях Казахстана

«В Астане 29 мая днем ожидается гроза. Ветер юго-западный утром и днем порывы 15−20 м/с. В Акмолинской области днем на западе, севере, востоке ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный на севере, юге, востоке области порывы 15−20 м/с. В Кокшетау 29 мая ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-восточный ночью порывы 15−20 м/с», — говорится в сообщении.
В области Жетысу в районе Алакольских озер ожидается ветер северо-восточный порывы 15−20 м/с. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.
В Актюбинской области ночью на севере на поверхности почвы ожидаются заморозки до −2. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность.
В Мангистауской области днем на западе, юге, в центре ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный днем на западе, юге, в центре области порывы 15−20 м/с. В Актау 29 мая днем ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный днем порывы 15−18 м/с.
В области Абай ночью и утром в центре, на востоке ожидается туман. Ветер юго-западный днем на западе, севере области порывы 15−20 м/с. Ночью на западе, востоке, в центре области ожидаются заморозки до −3.
В Восточно-Казахстанской области ночью на севере, востоке ожидаются небольшие осадки (дождь, снег), туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный ночью на юге области, днем на севере области порывы 15−20 м/с. Ночью на севере, востоке области ожидаются заморозки заморозки до −3. В Усть-Каменогорске ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки до −2.
В Карагандинской области в северной половине ожидается гроза. Ветер западный, днем на севере, востоке области порывы 15−20 м/с. В Караганде ожидается ветер западный, днем порывы 15−20 м/с.
В Атырауской области днем на западе, юге ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный днем на западе, юге области порывы 15−20 м/с. На юге, севере Атырауской области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
В Северо-Казахстанской области днем на западе, юге, востоке ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный ночью 15−20 м/с, на юге, востоке области порывы 25 м/с, днем на севере, юге, востоке области порывы 15−20 м/с. В Петропавловске 29 мая ожидается ветер северо-западный 15−20 м/с.
В Туркестанской области ожидается ветер восточный, на горных перевалах 15−20 м/с. В пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Жамбылской области на западе, востоке ожидается высокая пожарная опасность.
В Западно-Казахстанской области на западе, юго-западе, в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на западе (в западной части Жаныбекского района) ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
В Костанайской области утром и днем на севере ожидаются гроза, град. Ветер западный, северо-западный на севере, востоке, юге области 15−20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае 29 мая утром и днем ожидается гроза. Ветер западный, северо- западный порывы 15−20 м/с.
В Павлодарской области ожидается ветер западный порывы 15−20 м/с. В Павлодаре 29 мая ожидается ветер западный порывы 15−20 м/с.
В Кызылординской области на востоке сохраняется высокая пожарная опасность.