В Центральном районе Красноярска устраняют незаконные граффити

ТСЖ и УК Центрального района устраняют незаконные граффити. Об этом рассказали в городской администрации.
Направление по устранению вандальских граффити с фасадов стало основным с начала потепления в городе. Администрация Центрального района продолжает взаимодействовать с управляющими компаниями по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.
Надписи, предположительно, рекламирующие покупку запрещённых веществ закрасили в домах на Речном переулке и на улице Дмитрия Мартынова. Управляющие организации просят по возможности подбирать для этого краску в цвет фасада, а если этого не получается сделать оперативно — аккуратно зонировать окрашенное в разные цвета. Например, подобным образом поступили на улице Чернышевского.
При возникновении проблем с управляющей организацией гражданам рекомендуют в первую очередь обращаться к своей УК или ТСЖ. Но если нарушаются правила благоустройства или возникают иные внештатные ситуации, то в работу уже включаются районные администрации.