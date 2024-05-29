В Центральном районе Красноярска устраняют незаконные граффити

Надписи, предположительно, рекламирующие покупку запрещённых веществ закрасили в домах на Речном переулке и на улице Дмитрия Мартынова. Управляющие организации просят по возможности подбирать для этого краску в цвет фасада, а если этого не получается сделать оперативно — аккуратно зонировать окрашенное в разные цвета. Например, подобным образом поступили на улице Чернышевского.