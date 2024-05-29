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В Центральном районе Красноярска устраняют незаконные граффити

Незаконные граффити убирают в Центральном районе Красноярска.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

ТСЖ и УК Центрального района устраняют незаконные граффити. Об этом рассказали в городской администрации.

Направление по устранению вандальских граффити с фасадов стало основным с начала потепления в городе. Администрация Центрального района продолжает взаимодействовать с управляющими компаниями по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Надписи, предположительно, рекламирующие покупку запрещённых веществ закрасили в домах на Речном переулке и на улице Дмитрия Мартынова. Управляющие организации просят по возможности подбирать для этого краску в цвет фасада, а если этого не получается сделать оперативно — аккуратно зонировать окрашенное в разные цвета. Например, подобным образом поступили на улице Чернышевского.

Также в выходные 25−26 мая решались вопросы по своевременному вывозу мусора с контейнерных площадок. На улице Горького из-за повреждённых мусорных контейнеров скопились отходы. Обслуживающей эту площадку управляющей компании направили информацию о том, что контейнеры в кратчайшие сроки нужно заменить, либо отремонтировать.

При возникновении проблем с управляющей организацией гражданам рекомендуют в первую очередь обращаться к своей УК или ТСЖ. Но если нарушаются правила благоустройства или возникают иные внештатные ситуации, то в работу уже включаются районные администрации.

ЖКХ