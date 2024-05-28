Ливень в Петербурге был короток, но заставил гонять воду на четырех крупных проспектах

Гроза с ливнем и градом 28 мая не продлилась в Петербурге долго, но успела организовать потоп на дорогах в нескольких районах. В петербургском Водоканале объяснили, почему вода не успевает уходить.
Кратковременные скопления воды из-за сверхрасчетного дождя сегодня зафиксировали по нескольким адресам: у дома 78 по проспекту Маршала Блюхера, на шоссе Революции возле домов 20 и 58, у домов 35 и 46 по проспекту Энергетиков, а также на проспекте Энгельса, 133, рассказали в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Туда были направлены бригады Водоканала, чтобы отвести воду с проезжей части.
На шоссе Революции и проспекте Энергетиков сегодня прошел не только ливень, но и град. Видео, как это было, с «Фонтанкой» делились читатели. Проезжая часть шоссе Революции была похожа на море с волнами от проезжающих машин и градинами вместо морской пены.
Даже после окончания ливня водителям какое-то время приходилось рассекать по лужам, разлившимся по дороге.
Как поясняют в Водоканале, канализационная система в Петербурге рассчитана максимум на 7,2 мм осадков за 20 минут. При сверхрасчетных ливнях она не может сразу принять весь объем стоков, начиная быстро заполняться и местами переполняться. Из-за этого на улицах образуются скопления воды. О них можно сообщить по телефонам: 004 и 305−09−09, и на место вышлют бригаду. После того как дождь закончится, система водоотведения в течение нескольких часов принимает весь объем воды.
«Городская система водоотведения города находится в исправном состоянии и работает в штатном режиме», — подчеркнули в пресс-службе предприятия.