Ливень в Петербурге был короток, но заставил гонять воду на четырех крупных проспектах

Как поясняют в Водоканале, канализационная система в Петербурге рассчитана максимум на 7,2 мм осадков за 20 минут. При сверхрасчетных ливнях она не может сразу принять весь объем стоков, начиная быстро заполняться и местами переполняться. Из-за этого на улицах образуются скопления воды. О них можно сообщить по телефонам: 004 и 305−09−09, и на место вышлют бригаду. После того как дождь закончится, система водоотведения в течение нескольких часов принимает весь объем воды.