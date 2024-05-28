В Воронеже ФК «Факел» покинули 6 игроков

Из команды уйдут Андрей Мендель, Кирилл Суслов, Роман Акбашев и Руслан Магаль. Ещё у двух футболистов истёк срок аренды — завершат выступление за «огнеопасных» также Игорь Калинин и Николай Поярков. При этом все игроки могут продолжить спортивную карьеру в клубах Российской Премьер-Лиги.