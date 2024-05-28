В Крыму умер первый глава министерства внутренних дел республики

В Крыму на 79-м году жизни умер первый глава министерства внутренних дел республики Александр Плюта. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Республике Крым.
«Александр Никифорович мирно ушел из жизни 24 мая 2024 года в возрасте 78 лет», — сообщили в ведомстве.
Александр Плюта начал службу в органах внутренних дел в 1968 году. Занимал такие должности, как госавтоинспектор, инспектор, начальник отдела уголовного розыска, замначальника, начальник Сакского горрайонного отдела внутренних дел. Несколько раз избирался депутатом райсовета. С 1983 по 1993 год — начальник областной госавтоинспекции, замначальника УВД Крыма. С 1993 по 1994 год — министр внутренних дел республики. В 1994—1998 годах — ректор Симферопольского училища милиции.
«Александр Никифорович Плюта за годы службы в органах внутренних дел внес весомый личный вклад в борьбе с преступностью, укрепление общественного порядка, проделал большую работу по формированию положительного имиджа сотрудников милиции среди населения», — говорится в некрологе.