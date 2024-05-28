В Крыму умер первый глава министерства внутренних дел республики

Александр Плюта начал службу в органах внутренних дел в 1968 году. Занимал такие должности, как госавтоинспектор, инспектор, начальник отдела уголовного розыска, замначальника, начальник Сакского горрайонного отдела внутренних дел. Несколько раз избирался депутатом райсовета. С 1983 по 1993 год — начальник областной госавтоинспекции, замначальника УВД Крыма. С 1993 по 1994 год — министр внутренних дел республики. В 1994—1998 годах — ректор Симферопольского училища милиции.