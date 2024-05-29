В Пермском округе с 28 мая ограничили для движения мост через реку Голомысовку

В администрации Пермского округа сообщили, что с 18:00 28 мая ограничили движение по мосту через реку Голомысовку на 15 км муниципальной автодороги «Горшки-Новоильинское» в районе пристани Голый Мыс. Мост находится в аварийном состоянии.
«На месте работают оперативные службы, идут работы по обследованию инженерного сооружения для выдачи экспертного заключения», — сообщили власти округа.
Ограничение движения транспорта ввели до устранения причин и условий произошедшего. Дорога перекрыта, обслуживающая организация установила запрещающие знаки «Движение запрещено» и ограждение.
Прокуратура Пермского района организовала проверку по факту нарушения целостности мостового сооружения автодороге «Горшки-Новоильинское». В целях обеспечения безопасности движения по мосту выставили наряд дорожно-патрульной службы.
В рамках надзорных мероприятий прокуратура даст оценку действиям или бездействию органов местного самоуправления по проведению диагностики и периодических обследований автомобильного моста. В случае необходимости надзорный орган примет меры прокурорского реагирования.
У села Лобаново на два дня ограничат проезд через железнодорожный переезд. Движение автотранспорта через переезд перегона «Ферма-Осенцы» организуют по одной полосе.