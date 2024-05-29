В Пермском округе с 28 мая ограничили для движения мост через реку Голомысовку

В администрации Пермского округа сообщили, что с 18:00 28 мая ограничили движение по мосту через реку Голомысовку на 15 км муниципальной автодороги «Горшки-Новоильинское» в районе пристани Голый Мыс. Мост находится в аварийном состоянии.