На Воронежскую область надвигаются грозы и жара до 32 градусов

Об ухудшении погоды во второй половине рабочей недели предупредили синоптики. Днем в четверг, 30 мая, и в пятницу, 31 мая, местами по области высока вероятность гроз с усилением ветра до 17 м/с. Температура повысится до +32. При этом в Воронеже возможен только кратковременный дождь. В столице Черноземья будет несколько прохладнее — не больше +30.