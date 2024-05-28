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На Воронежскую область надвигаются грозы и жара до 32 градусов

При этом при грозах вероятны сильные порывы ветра.

Сейчас в Ричмонде: +29° 3 м/с 38% 753 мм рт. ст. +24°
Источник: Комсомольская правда

Об ухудшении погоды во второй половине рабочей недели предупредили синоптики. Днем в четверг, 30 мая, и в пятницу, 31 мая, местами по области высока вероятность гроз с усилением ветра до 17 м/с. Температура повысится до +32. При этом в Воронеже возможен только кратковременный дождь. В столице Черноземья будет несколько прохладнее — не больше +30.

Напомним, из-за сухой и жаркой погоды в 25 районах Воронежской области, а также в Воронеже и Нововоронеже установился режим чрезвычайной и высокой пожарной опасности. При этом всем нашим землякам запретили входить и въезжать в леса.