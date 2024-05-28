«Вредные советы» Остера не будут убирать из продажи в Красноярском крае

Ранее собственник магазина в Каратузском районе края Любовь Дерюшева сообщила журналистам, что убрала экземпляр книги из продажи. По ее словам, у представителей прокуратуры возникли вопросы к иллюстрациям. На них были изображены сцены с оружием, виселицы, казни, летящий нож в спину педагога и другие сцены насилия. При этом она отметила, что у проверяющих возник вопрос только к иллюстрациям, а не к содержанию.
«Прокуратура Красноярского края не намерена направлять исковое заявление в суд с требованием об изъятии и уничтожении тиража книги Григория Остера “Вредные советы”. Спекуляции на данную тему не имеют под собой реальных оснований», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
«Вредные советы» — это популярный юмористический сборник стихов, созданный российским писателем Григорием Остером. В сборнике автор дает советы, которые на первый взгляд кажутся абсурдными, нелепыми или даже опасными. Суть заключается в том, чтобы показать, что следование таким «вредным советам» может привести к комичным или нелепым ситуациям.