«Вредные советы» Остера не будут убирать из продажи в Красноярском крае

Ранее собственник магазина в Каратузском районе края Любовь Дерюшева сообщила журналистам, что убрала экземпляр книги из продажи. По ее словам, у представителей прокуратуры возникли вопросы к иллюстрациям. На них были изображены сцены с оружием, виселицы, казни, летящий нож в спину педагога и другие сцены насилия. При этом она отметила, что у проверяющих возник вопрос только к иллюстрациям, а не к содержанию.