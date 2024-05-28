Власти Калининграда: купаться в городских фонтанах нельзя

«Фонтан — это гидротехническое сооружение, его острые конструктивные элементы могут серьёзно травмировать человека, электричество тоже может представлять опасность для купальщиков, — отмечают власти. — Фонтан — это не бассейн, вода в нём не очищается и циркулирует по замкнутому контуру, поэтому создаётся благоприятная среда для размножения болезнетворных бактерий и вирусов (гепатит А, кишечные инфекции, энтеровирусный менингит, герпес и глисты) особенно в жаркие дни». Кроме того, коммунальщики добавляют в воду химические вещества против «цветения», которые могут спровоцировать аллергическую реакцию.